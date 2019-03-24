В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕСКрасная весна 11:45

Флаги НАТО и ЕС были сожжены на демонстрации в Белграде лидером Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем 24 марта, передает агентство Tanjug. В день 20-летия бомбардировок НАТО Югославии сторонники сербской радикальной партии провели манифестацию, на которой лидер партии сжег флаги НАТО и ЕС.

В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС

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