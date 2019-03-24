В Белграде радикалы сожгли флаги ЕС и НАТОАргументы и Факты 13:12

Сербские радикалы сожгли флаги Евросоюза и НАТО в центре Белграда, таким образом отметив 20-летие бомбардировок Югославии, передает РИА Новости. В воскресенье активисты Сербской радикальной партии во главе с лидером Воиславом Шешелем собрались на пешеходной улице Князя Михаила.

В Белграде радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО

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