Политика
В Белграде радикалы сожгли флаги ЕС и НАТОАргументы и Факты 13:12
Сербские радикалы сожгли флаги Евросоюза и НАТО в центре Белграда, таким образом отметив 20-летие бомбардировок Югославии, передает РИА Новости. В воскресенье активисты Сербской радикальной партии во главе с лидером Воиславом Шешелем собрались на пешеходной улице Князя Михаила.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ
Обновлено в 08:55
Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21
Футбол
Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»
Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10
Музыка
Умер организатор британских гастролей Большого Виктор Хоххаузер
Британский импрессарио Виктор Хоххаузер скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщило издание Jewish Chronicle.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что президента России Владимира Путина не пригласили на торжественные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны, поскольку туда приглашены только страны-члены ЕС и "Восточного партнерства", передает Radio Zet.
Обновлено в 15:33
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Баскетбол
«Клипперс» победили «Нью-Йорк» в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Игры
Появилась информация о системных требованиях Detroit: Become Human
Ниже приведенные системные требования уже доступны на странице игры в Epic Game Store. Точная дата выхода по прежнему неизвестна.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Наталья Водянова отметила 13-летие дочери Невы
24 марта дочери Натальи Водяновой исполнилось 13 лет.
Обновлено в 12:51
Политика
Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко
Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу
"Прибыли для участия в двусторонних консультациях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном прибытии двух самолетов с российскими военными.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Общество
Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:43
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Здоровье
Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»
По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Музыка
The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Хорватия уступила Венгрии в матче отборочного турнира Евро-2020
Сборная Хорватии потерпела поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Венгрии.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Сербия отказалась вступать в НАТО
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Колпино водители подрались на проезжей части и попали на видео
Драку, развернувшуюся прямо на проезжей части сняли на видео очевидцы, после чего опубликовали ролик в социальных сетях.
Обновлено в 14:54
Футбол
Рейнгольд: «За игру с Казахстаном ставлю нашей сборной пять с плюсом»
Прославленный ветеран футбола Валерий Рейнгольд высказал свое мнение о победе российской сборной над Казахстаном, 4:0 в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 13:32
Гаджеты
Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала
На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
Обновлено в 13:07