Экономика

В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделываютDP.RU 04:55

"Среди выявленных подделок больше всего поддельных пятитысячных банкнот (6316 штук), поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 1902, на третьем месте — поддельные двухтысячные банкноты (671)", — рассказали в ЦБ.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Россияне стали чаще подделывать евро

Lenta.ru08:36

В России стало меньше фальшивых купюр

Взгляд.ру04:59

ЦБ назвал самые подделываемые в России банкноты

Rambler News Service04:44

В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

DP.RU04:55

Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне

Агентство Москва04:50

ЦБ напомнил об изменениях в банковском регулировании за II квартал

Банки.ру08:45

Количество поддельных купюр в России во II квартале уменьшилось на 2,5%

ТАСС04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Футбол

Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира

Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Общество

Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:47
Общество

На Кубани ради опытов усыпили 150 экзотических обезьян

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Интернет

В работе Facebook и Instagram произошли сбои

Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Собчак тратит на зарплату персоналу в семь раз меньше Киркорова

Обновлено в 03:13
Общество

День гамбургера отметят в Москве 27 июля

В Москве в честь Международного дня гамбургера 27 июля пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Бургер фест».
Обновлено в 08:51
Гаджеты

Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров

Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Наука

Новый датчик может ускорить диагностику сепсиса

Новый датчик, разработанный исследователями из Массачусетского технологического института, может значительно ускорить процесс диагностики сепсиса.
Обновлено в 03:58
Политика

Вакарчук выступил перед российскими олигархами

Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Экономика

Зарегистрирована программа биржевых облигаций ТП «Кировский» на 1,2 млрд рублей

Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 1,2 млрд. рублей включительно.
Обновлено в 09:48
Космос

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Суд рассмотрит дело экс-министра финансов Подмосковья 6 августа

Басманный районный суд Москвы 6 августа рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 09:54
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова

Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Политика

Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ

РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Энергетика

«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Политика

Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну

Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.
Обновлено в 07:29
Космос

Опубликованы данные о местонахождении секретных спутников США

Обновлено 22 июля в 21:31
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании в Москве

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что его возле дома задержала полиция.
Обновлено в 04:37
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы

Обновлено в 04:21
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»

В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Ростовчанка не давала врачам прооперировать сына с аппендицитом

Обновлено в 09:00
Главное