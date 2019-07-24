Экономика
В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделываютDP.RU 04:55
"Среди выявленных подделок больше всего поддельных пятитысячных банкнот (6316 штук), поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 1902, на третьем месте — поддельные двухтысячные банкноты (671)", — рассказали в ЦБ.
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Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Футбол
Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира
Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Общество
Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:47
Общество
На Кубани ради опытов усыпили 150 экзотических обезьян
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошли сбои
Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector.
Обновлено в 09:47
Общество
День гамбургера отметят в Москве 27 июля
В Москве в честь Международного дня гамбургера 27 июля пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Бургер фест».
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Гаджеты
Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров
Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
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Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Наука
Новый датчик может ускорить диагностику сепсиса
Новый датчик, разработанный исследователями из Массачусетского технологического института, может значительно ускорить процесс диагностики сепсиса.
Обновлено в 03:58
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Экономика
Зарегистрирована программа биржевых облигаций ТП «Кировский» на 1,2 млрд рублей
Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 1,2 млрд. рублей включительно.
Обновлено в 09:48
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Суд рассмотрит дело экс-министра финансов Подмосковья 6 августа
Басманный районный суд Москвы 6 августа рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 09:54
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова
Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Политика
Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну
Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.
Обновлено в 07:29
Космос
Опубликованы данные о местонахождении секретных спутников США
Обновлено 22 июля в 21:31
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании в Москве
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что его возле дома задержала полиция.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29