В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэраМир новостей вчера в 09:54

Во вторник в социальных сетях появился ролик, снятый во время принесения присяги новым мэром Белгорода Юрием Галдуном.

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

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