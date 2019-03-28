Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэраМир новостей вчера в 09:54
Во вторник в социальных сетях появился ролик, снятый во время принесения присяги новым мэром Белгорода Юрием Галдуном.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Обновлено в 14:35
Происшествия
Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией
По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.
Обновлено в 17:29
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов
За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.
Обновлено в 18:20
Политика
Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года
«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.
Обновлено в 12:43
Политика
Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ
Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Здоровье
Русфонд удалил упоминания о прививках из историй тяжелобольных детей
С сайта Русфонда удалены упоминания о возможной связи заболеваний его подопечных со сделанными им прививками.
Обновлено в 11:23
Здоровье
Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля
В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Космос
Астросейсмология помогла узнать свойства горячего сатурна
Астрономы благодаря космическому телескопу TESS и методам астросейсмологии открыли горячий cатурн на орбите вокруг красного гиганта.
Обновлено в 13:22
Политика
Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Самолёт Air Canada столкнулся со стаей птиц
Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada при заходе на посадку в аэропорту Оттавы столкнулся со стаей птиц и повредил один из двигателей, но, несмотря на это, благополучно приземлился.
Обновлено в 17:07
Политика
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Обновлено в 10:03
Экономика
В Петербурге потратят 3 млрд рублей на технику для уборки улиц
В Петербурге для уборки улиц закупят дополнительную технику. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 10:24
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Политика
В Киргизии Путину подарили коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и щенка тайгана президенту России Владимиру Путину, находящемуся в Бишкеке с государственным визитом, пишут киргизские СМИ.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Александр Фролов рассказал об иске на квартиру Началовой
Александр Фролов, экс супруг известной певицы Началовой, скончавшейся трагической смертью 16 марта, впервые прокомментировал слухи о судебном разбирательстве по поводу совместно принадлежащей им квартиры.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Boston Dynamics показала робота-грузчика
Обновлено в 16:51
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00