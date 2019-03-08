Футбол

Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче отбора к Евро-2020Бомбардир.ру 06:12

Бельгия — Россия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Владение мячом
1Удары в сторону ворот1
1Удары в створ ворот
Сейвы вратарём1
Офсайды
1Угловые
Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Сборная России сегодня стартует в отборочном раунде к Евро-2020. Матч первого тура команда Станислава Черчесова проведет в Брюсселе против Бельгии. В марте 2017 года россияне и бельгийцы встречались в товарищеской игре, которая завершилась вничью со счетом 3:3.
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