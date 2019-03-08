Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче отбора к Евро-2020Бомбардир.ру 06:12

Сборная России сегодня стартует в отборочном раунде к Евро-2020. Матч первого тура команда Станислава Черчесова проведет в Брюсселе против Бельгии. В марте 2017 года россияне и бельгийцы встречались в товарищеской игре, которая завершилась вничью со счетом 3:3.

Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче отбора к Евро-2020

Энергетика Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».

Спорт Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый Американец Нэйтан Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, а второе место занял близкий друг Евгении Медведевой Джейсон Браун.

Шоу-бизнес Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Футбол Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака» Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.

Шоу-бизнес Лариса Долина разрыдалась у гроба Началовой Российская певица Лариса Долина не смогла сдержать слез во время выноса гроба с телом Юлии Началовой и разрыдалась.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

Экономика Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Политика Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.

Политика США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.

Единоборства Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Происшествия Суд отменил приговор создателю «Мужского государства» Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о случаях легочной чумы в Уганде В Роспотребнадзоре сообщили, что в Уганде, недалеко от границы с Конго, зарегистрированы два случая подозрения на чуму легочной формы.

Общество Россияне останутся без огородов на майские праздники Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.

Происшествия На серверах МВД произошел масштабный сбой В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Кино Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.

Политика Экс-президент Бразилии Мишель Темер арестован Экс-президент Бразилии Мишель Темер арестован по обвинению в коррупции, 21 марта передает агентство Reuters.