Футбол
Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче отбора к Евро-2020Бомбардир.ру 06:12
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|Владение мячом
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|1
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
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|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
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|1
|Угловые
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|Фолы
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|Желтые карточки
|–
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|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
16
Азар
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
7
Кузяев
6
Черышев
22
Дзюба
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Сборная России сегодня стартует в отборочном раунде к Евро-2020. Матч первого тура команда Станислава Черчесова проведет в Брюсселе против Бельгии. В марте 2017 года россияне и бельгийцы встречались в товарищеской игре, которая завершилась вничью со счетом 3:3.
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