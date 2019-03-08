В Бельгии матч против сборной России не соберет аншлагСпорт день за днем 04:51

Матч между Бельгией и Россией пройдет 21 марта в Брюсселе и начнется в 22:45. Это первая игра на отборочном этапе чемпионата Европы-2020. Также в группе со сборной России Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

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В Бельгии матч против сборной России не соберет аншлаг

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