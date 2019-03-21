Футбол
В Бельгии матч против сборной России не соберет аншлагСпорт день за днем 04:51
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Матч между Бельгией и Россией пройдет 21 марта в Брюсселе и начнется в 22:45. Это первая игра на отборочном этапе чемпионата Европы-2020. Также в группе со сборной России Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.
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