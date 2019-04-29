Политика
В Беларуси задержан ближайший соратник ЛукашенкоГосновости вчера в 17:35
Белорусская газета «Наша Нива», со ссылкой свои на источники, сообщает о задержании сотрудниками КГБ Беларуси заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина. Известно, что один из самых влиятельных персон братской республики был задержан еще неделю назад.
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КГБ Белоруссии задержал замгоссекретаря Совбеза республики из-за взятки, сообщили СМИ
Московский Комсомолец00:48
В Белоруссии задержан бывший начальник службы безопасности президента Андрей Втюрин
Эхо Москвывчера в 20:08
Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-начальника службы безопасности Лукашенко
Коммерсантъвчера в 13:25
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