Политика

В Беларуси задержан ближайший соратник ЛукашенкоГосновости вчера в 17:35

Белорусская газета «Наша Нива», со ссылкой свои на источники, сообщает о задержании сотрудниками КГБ Беларуси заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина. Известно, что один из самых влиятельных персон братской республики был задержан еще неделю назад.
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