В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.

В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет

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