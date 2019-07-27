Общество
В Беларуси вступил в силу антитабачный декретРоссийская газета 04:49
В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
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Общество
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Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
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Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
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По данным издания, активность на ряде объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.
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Шоу-бизнес
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Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Политика
Москва: Силовики готовы к попыткам «майдана», Гоблин предупреждает «революционеров»
Известный российский писатель, переводчик и блогер, бывший сотрудник МВД Дмитрий Пучков (Гоблин) очень ёмко описал, что ждёт сторонников либеральной оппозиции, если они решат поиграть в «революционеров» (на видео ниже – с 20:44).
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Кабелля рассказал о причинах перехода в «Краснодар»
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелля заявил, что предложение российского клуба было очень хорошим в финансовом плане.
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«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт
Обновлено в 00:21
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
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Здоровье
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Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Общество
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Эфирное масло фенхеля огненному Овну придаст спокойствие и сведет на «нет» излишнее волнение, а масло розового дерева будет способствовать постепенному глубокому расслаблению.
Обновлено 25 июля в 05:31
Армия и оружие
Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Обновлено в 04:20
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Исследователи выяснили, что люди неправильно едят яблоки
Обновлено в 02:51
Автоспорт
Гран-при Германии-2019. Расписание трансляций
Обновлено 24 июля в 20:36
Экономика
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев
Ранее 26 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в значимых российских интернет-компаниях 20 процентами уставного капитала.
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Экономика
WSA: Мировое производство стали в I полугодии выросло на 4,9%
Производство стали в мире в январе-июне 2019 года составило 925,064 миллиона тонн, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).
Обновлено вчера в 11:09
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек
На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.
Обновлено вчера в 21:38