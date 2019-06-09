Энергетика

В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливоРоссийская газета 02:45

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В Беларуси с 9 июня снизились розничные цены на некоторые виды горючего для автомобилей. Подешевел на одну копейку (в белоруской валюте) бензин марки АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо ДТ-К5.
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В Донецке бензин подорожал, но он дешевле, чем в Ростове-на-Дону

КП - Донецк08:00

В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливо

Российская газета02:45

Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июня

ПРАЙМвчера в 12:06
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