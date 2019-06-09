Энергетика
В Беларуси подешевел бензин и дизельное топливоРоссийская газета 02:45
В Беларуси с 9 июня снизились розничные цены на некоторые виды горючего для автомобилей. Подешевел на одну копейку (в белоруской валюте) бензин марки АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо ДТ-К5.
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Пенсионную реформу хотят отменить в России
Аналитики считают, что российские власти готовы отменить пенсионную реформу и теперь думают о том, каким образом это сделать.
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Министры финансов Японии и США провели встречу
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Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
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Обновлено в 04:29
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В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
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Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти
Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн загрязнённой нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
Обновлено в 03:44
Общество
В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
Два украинца арестованы в итальянской области Калабрия по обвинению в доставке нелегальных мигрантов на юг Италии по Средиземному морю, говорится в сообщении финансовой гвардии провинции Вибо Валентия, распространенном в воскресенье.
Обновлено в 04:44
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Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность из-за дела Голунова
Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем и выразил надежду, что ситуацию также рассмотрит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Обновлено вчера в 19:40
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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Технологии
В протоколе RDP для Windows 10 (1903) нашли брешь, хотя Microsoft её не признаёт
Ведь программы пишут люди, а они могут допускать просчёты. И вот в Windows 10 (1903) им нашлось место.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В Севастополе наградили победителей конкурса «Авиадартс-2019»
Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС состоялось сегодня в Севастополе в рамках закрытия конкурса "Авиадартс-2019".
Обновлено вчера в 07:27
Политика
EKRE назвала главные цели Эстонии в Совете безопасности ООН
Эстония избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН >> Кресло непостоянного члена Совета безопасности ООН, предусмотренное для представителя Восточной Европы в период 2020-2021 годов, после двух туров тайного голосования 7 июня 2019 года заняла Эстония, опередив основную конкурентку Румынию.
Обновлено в 03:00
Футбол
Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
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Обновлено вчера в 15:20
Общество
Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени
Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.
Обновлено 07 июня в 05:55