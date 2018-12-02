Общество

В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников
Lenta.ru
15:59

База стала доступна 1 декабря 2018 года. Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии. Кроме того, попавшие в списки бездельников узнают об этом при получении квитанции за услуги ЖКХ.
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