Энергетика
Совокупностью производственных ускорений отметили истекший год белорусские нефтяники. Во-первых, им удалось, информирует БЕЛТА, добыть один млн 670 тысяч тонн нефти - самый высокий показатель за последние семь лет.
Российская газетавчера в 05:29
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Энергетика
Медведев определил виды модернизации НПЗ в рамках налогового маневра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень установок на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые позволят предприятиям заявить программы модернизации в рамках налогового маневра.
Обновлено вчера в 07:05
Энергетика
Насколько вырастут цены на бензин в 2019 году
Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков.
Обновлено 03 января в 02:03
Энергетика
Moody’s ожидает сохранения волатильности на нефтегазовых рынках
В новом году на рынках энергоносителей сохранится волатильность, прогнозирует Международное рейтинговое агентство Moody's.
Обновлено вчера в 17:52
Энергетика
Цены на газ в Европе могут снизиться впервые за 4 года
Ключевым фактором, по мнению специалистов, станет то, сколько газа Москва поставит на европейские рынки.
Обновлено 03 января в 13:32
Энергетика
Лучик света: как в Литве менялись цены на электричество
Аналитик Международной компании в области энергетики ICIS Вия Пакалкайте уверена, что цены на электроэнергию, несмотря на сильный рост в 2018 году, продолжат расти.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
Транзит газа через Украину в 2018 году упал на 7,2%
Украинская газотранспортная система (ГТС) в 2018 году обеспечила транзит 86,8 миллиарда кубометров природного газа, что на 7,2% меньше, чем годом ранее, говорится в итогах работы ГТС за прошлый год, обнародованных в пятницу компанией "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика
Эксперт похоронил украинскую промышленность
Валентин Землянский, украинский эксперт по энергетике, в своем Facebook подвел итоги 2018 года.
Обновлено вчера в 02:38
Энергетика
В январе волжане увидят новые цифры в квитанциях ЖКУ
В цифрах подорожание выглядит следующим образом: если в декабре плата за коммунальные услуги за квартиру в Волжском общей площадью 54 квадратных метра с одним проживающим составляла 3309,6 рублей, то с января плата увеличится на 56 рублей без учета услуги ТКО.
Обновлено 03 января в 06:23
Энергетика
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, сообщила пресс-служба государственной нефтетранспортной компании "Казтрансойл" (КТО).
Обновлено 03 января в 08:55
Энергетика
В России увеличилась добыча нефти
В 2018 году в России увеличилась добыча нефти на 1,6% в сравнении с 2017 годом.
Обновлено 02 января в 03:12
Энергетика
Экспорт нефти из Венесуэлы упал до минимума за 28 лет
Фото: Juan Carlos Hernandez / ZUMAPRESS.com Падение добычи на фоне экономического кризиса в Венесуэле привело к тому, что экспорт нефти из страны в 2018 г. составлял лишь 1,245 млн баррелей в сутки - это минимальный объем за 28 лет.
Обновлено 03 января в 08:16
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено 01 января в 18:02
Энергетика
Армения сохранит внутренний тариф на газ из России
Армения намерена сохранить внутренний тариф на газ из России за счет сокращения издержек компании-поставщика – ЗАО «Газпром Армения».
Обновлено 02 января в 11:11
Энергетика
Трамп спрогнозировал снижение цен на топливо
Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что в 2019 в мире упадут цены на топливо.
Обновлено 02 января в 03:14
Энергетика
Рынок акций США в начале торгов пытается восстановить позиции после вчерашнего падения основных индексов
Рынок акций США в начале торгов пытается восстановить позиции после вчерашнего падения основных индексов на фоне обвала акций Apple.
Обновлено вчера в 11:00