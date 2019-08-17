Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что мюнхенский клуб арендует у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо. О сделке должно быть объявлено в ближайшие часы. Это будет аренда на сезон-2019/20 с правом последующего выкупа.

В «Баварии» подтвердили аренду Коутиньо у «Барселоны»

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