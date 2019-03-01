Общество

В Башкирии выросли цены на некоторые продукты питанияОбщественная электронная газета 07:15

В Башкирии за неделю выросли цены на целый ряд продуктов питания. Башкортостанстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров. Особенно сильно подскочила в цене морковь.
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В Башкирии подорожали некоторые продукты

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
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Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
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Команда «Ред Булл» объявила, что участниками тестов в Бахрейне станут пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и участник «Супер-Формулы» Дэн Тиктум.
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В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
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Нападающий южнокорейского хоккейного клуба «Дэмен Киллер Уэйлс» Александр Фролов в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» объяснил, почему не приехал на похороны своей бывшей возлюбленной Юлии Началовой.
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