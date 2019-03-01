Общество
В Башкирии выросли цены на некоторые продукты питанияОбщественная электронная газета 07:15
В Башкирии за неделю выросли цены на целый ряд продуктов питания. Башкортостанстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров. Особенно сильно подскочила в цене морковь.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Авто
Бюджетный седан Chevrolet Onix на базе Cruze получил спортивный салон
Модель Onix была рассекречена еще несколько дней назад, во время презентации была показана версия Redline, которая отличается 16-дюймовыми дисками и множеством красных акцентов.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз
Число приемных семей в Москве с 2010 года по 2018 год выросло с 358 до почти 2,7 тыс. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:18
Политика
МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Вертолет Минобороны разбился в Казахстане
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика
Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
В Сети появилось видео испытаний Samsung Galaxy Fold на изгиб
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Гватемале грузовик протаранил толпу, 30 погибших
Обновлено в 02:14
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на 2 года
Вратарь Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на на два года.
Обновлено в 06:13
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Авто
Aurus представит преемника парадного ЗИЛа
По мнению экспертов, дебют кабриолета состоится уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Эсминец-«невидимка» ВМС США прибыл на Аляску
Американский ракетный эсминец-«невидимка» Zumwalt (DDG-1000) прибыл 23 марта на Аляску в порт Кетчикан.
Обновлено в 02:41
Автоспорт
Тиктум примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Ред Булл»
Команда «Ред Булл» объявила, что участниками тестов в Бахрейне станут пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и участник «Супер-Формулы» Дэн Тиктум.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров откровенно признался в изменах жене
Обновлено в 06:53
Политика
КНР может пойти на уступки США в вопросе передачи технологий
Китай согласился подумать над отменой требований к американским компаниям о принудительной передаче технологий как условия выхода на рынок КНР, передает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 05:45
Общество
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Политика
Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
Политика
«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег
Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Фролов объяснил свое отсутствие на похоронах Началовой
Нападающий южнокорейского хоккейного клуба «Дэмен Киллер Уэйлс» Александр Фролов в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» объяснил, почему не приехал на похороны своей бывшей возлюбленной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:37
Игры
Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры
После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
Обновлено в 05:42