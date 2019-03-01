Общество
В Башкирии выросли цены на некоторые продукты питанияОбщественная электронная газета 07:15
В Башкирии за неделю выросли цены на целый ряд продуктов питания. Башкортостанстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров. Особенно сильно подскочила в цене морковь.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Политика
Появилось видео катания Путина и Жээнбекова на Aurus
Президент России Владимир Путин прокатил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова на российском лимузине Aurus.
Обновлено в 08:22
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
В Совфеде сочли нецелесообразным создание военной базы РФ в Венесуэле
"Масштабы военного присутствия в Венесуэле должно определять военно-политическое руководство России", - добавил сенатор.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело
В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Происшествия
Спасатели нашли тело второго пропавшего на Волге рыбака
Обновлено в 08:54
Происшествия
Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Авто
Новый Ford Kuga показали на видео
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено в 05:47
Музыка
Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе с песней на его стихи
Каково же было удивление пользователей, когда в одном из героев видео они узнали первого заместителя прокурора города Эдуарда Артюхова.
Обновлено в 06:21
Футбол
АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд
АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей.
Обновлено в 06:44
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Истребители США F-35 признали непригодными для войны
Обновлено в 05:01
Здоровье
Пензенские фтизиатры внедрят новый метод лечения туберкулеза
В Пензе внедрят новый метод лечения туберкулеза. Его будут применять специалисты областной туберкулезной больницы уже в 2020 году.
Обновлено в 08:04
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:21
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Военный транспортник Ил-112 получил разрешение на первый полет
Методический совет одобрил начало летных испытаний нового российского военно-транспортного Ил-112В, об этом сообщил источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В порт Одессы прибудут два корабля НАТО
В порт Одессы 1 апреля войдут два корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria, говорится в сообщении на странице Facebook посольства Канады на Украине.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Политика
МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы
«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32