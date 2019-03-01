Общество

В Башкирии выросли цены на некоторые продукты питанияОбщественная электронная газета 07:15

В Башкирии за неделю выросли цены на целый ряд продуктов питания. Башкортостанстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров. Особенно сильно подскочила в цене морковь.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Татарстане за неделю подорожали овощи

Татарстан-2408:08

Цены на капусту в Мурманской области растут как на дрожжах

Би-порт06:27

В Ростовской области за неделю подорожали лук, капуста, мука и молоко

Don2426 марта в 15:32

С начала марта капуста в Тверской области подорожала на 48%

Tvtver.ruвчера в 14:49

В Тверской области за неделю более чем на 15% взлетели цены на капусту

Tverigrad.ruвчера в 14:29

В Коми за неделю подорожали капуста и лук

Комиинформ00:32

На Дону на этой неделе подорожали капуста, лук, молочные продукты и мука

Donday.ru26 марта в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Политика

Появилось видео катания Путина и Жээнбекова на Aurus

Президент России Владимир Путин прокатил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова на российском лимузине Aurus.
Обновлено в 08:22
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

В Совфеде сочли нецелесообразным создание военной базы РФ в Венесуэле

"Масштабы военного присутствия в Венесуэле должно определять военно-политическое руководство России", - добавил сенатор.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело

В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Происшествия

Спасатели нашли тело второго пропавшего на Волге рыбака

Обновлено в 08:54
Происшествия

Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Авто

Новый Ford Kuga показали на видео

Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено в 05:47
Музыка

Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе с песней на его стихи

Каково же было удивление пользователей, когда в одном из героев видео они узнали первого заместителя прокурора города Эдуарда Артюхова.
Обновлено в 06:21
Футбол

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд

АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей.
Обновлено в 06:44
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Истребители США F-35 признали непригодными для войны

Обновлено в 05:01
Здоровье

Пензенские фтизиатры внедрят новый метод лечения туберкулеза

В Пензе внедрят новый метод лечения туберкулеза. Его будут применять специалисты областной туберкулезной больницы уже в 2020 году.
Обновлено в 08:04
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:21
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено в 07:56
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Военный транспортник Ил-112 получил разрешение на первый полет

Методический совет одобрил начало летных испытаний нового российского военно-транспортного Ил-112В, об этом сообщил источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца

Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

В порт Одессы прибудут два корабля НАТО

В порт Одессы 1 апреля войдут два корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria, говорится в сообщении на странице Facebook посольства Канады на Украине.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Политика

МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы

«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»

Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное