В Башкирии выросли цены на некоторые продукты питанияОбщественная электронная газета 07:15

В Башкирии за неделю выросли цены на целый ряд продуктов питания. Башкортостанстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров. Особенно сильно подскочила в цене морковь.

В Башкирии выросли цены на некоторые продукты питания

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