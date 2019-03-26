Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатахИзвестия 08:15
Глава роддома назвала смех подчиненных «выступлением на публику». Данные о средних зарплатах сотрудников были озвучены на встрече медперсонала с членом Совета по правам человека при президенте Наталией Евдокимовой.
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Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Обновлено вчера в 03:04
Футбол
Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может продолжить карьеру в "Арсенале", об этом сообщают СМИ.
Обновлено в 06:05
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
Молодая супруга Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, Алена Краснова рассказала поклонникам о своих впечатлениях от поездки в Нью-Йорк.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Под логистическим центром «Газпрома» в окрестностях Петербурга может быть построен секретный бункер
Стоимость логистического центра «Газпрома», который возводится под Петербургом, может быть объяснена строительством защищенного пункта управления газотранспортной системой.
Обновлено в 08:38
Политика
Полковника Михаила Ильина вернули в главк
На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54
Экономика
Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении
Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Происшествия
После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии
В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Наука
Babor и Elemis представили весенние лимитированные наборы красоты
Специалисты Elemis разработали три набора с четырехступенчатой системой по уходу.
Обновлено 23 марта в 20:02
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах
Обновлено в 07:53
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Политика
Трамп официально признал Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия
УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
Обновлено в 08:26
Экономика
ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к госсредствам
ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к государственным средствам, опираться при определении критериев допуска кредитных организаций в основном на рейтинги, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина РФ.
Обновлено в 07:45
Общество
Госдума предложила изменить систему работы с трудными подростками
Согласно статистике, существующая система по работе с трудными подростками устарела.
Обновлено в 07:32
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Общество
Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»
Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Экономика
СМИ узнали детали сделки по объединению актива «Реновы» и «Газпром энергохолдинга»
Крупнейшая частная российская генкомпания "Т плюс" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) оценена в 45 млрд руб. Оценка проведена в рамках подготовки сделки по объединению с "Газпром энергохолдингом", контролирующим энергоактивы газовой монополии.
Обновлено в 02:02
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44