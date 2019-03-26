Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатахРИА Новости 15:50
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат. Главврач в присутствии сотрудников ответила на вопрос члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой, сколько получают работники роддома.
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с чего всё началось
Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.Говорит Москва05:44
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Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.
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Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
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Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
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Меган Маркл может родить преждевременно
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Анатольевич Лордкипанидзе в интервью Teleprogramma.pro прокомментировал вероятность преждевременных родов у герцогини. пояснил Лордкипанидзе Кроме того, многие отмечают, что Маркл беременна двойней и даже тройней из-за слишком большого живота.
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Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
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Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Политика
Европарламент поддержал реформу законов об авторском праве
Европарламент проголосовал за новые законы об авторском праве.
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Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
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Авто
Стартовало производство Toyota Supra нового поколения
На предприятии Magna Steyr в Австрии выпустили первый экземпляр спорткара Toyota GR Supra.
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Гоша Куценко рассказал, как снимали «Балканский рубеж»
Обновлено вчера в 12:52
Футбол
Италия — Лихтенштейн 6:0
36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом.
Обновлено в 16:25
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Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Космос
Китай уничтожил свой спутник ради маскировки флота Нибиру
Взорвав один из своих орбитальных спутников на тысячи мелких фрагментов, Китай в значительной степени усложнил поиск инопланетян и Нибиру — считают адепты теории заговора, заподозрившие Поднебесную в сговоре с пришельцами.
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Авто
АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей
АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.
Обновлено в 06:04
Футбол
Армения проиграла Финляндии в квалификации Евро-2020
В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Армении в Ереване проиграла команде Финляндии со счетом 0:2.
Обновлено в 14:54
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В США арестован звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Религия
РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:55
Происшествия
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Обновлено в 16:21
Спорт
РФС расследует жалобы на домогательства в фарм-клубе женского ЦСКА
Две футболистки СКА УОР (партнерский фарм-клуб) женского ЦСКА обвинили замдиректора по спорту клуба Станислава Адылова и его сына, тренера Михаила Адылова, в домогательствах и подали заявление в МВД Одинцовского района Москвы, сообщила газета «Комсомольская правда» и проект «База» в своем Telegram-канале.
Обновлено в 11:54
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
Секретный документ выкрали из администрации Порошенко
Неожиданно СБУ вспомнила про ту историю и направила запрос в президентскую администрацию о наличии у них того документа.
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Кино
Ушел из жизни актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили
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Политика
В Турции анонсировали въезд граждан России по внутренним паспортам
Как сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, эта тема будет подниматься на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта.
Обновлено вчера в 08:23