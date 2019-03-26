Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатахРИА Новости 15:50

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат. Главврач в присутствии сотрудников ответила на вопрос члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой, сколько получают работники роддома.
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Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.
Говорит Москва05:44

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В профсоюзе врачей рассказали, почему башкирские медики высмеяли свои зарплаты

URA.Ru13:02

СПЧ разберется с ситуацией в больнице, где акушеры рассмеялись, услышав о высоких зарплатах

РЕН ТВ10:56

Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Говорит Москва05:44

«Смех сквозь слезы»: Стали известны реальные зарплаты башкирских медиков

Пятый канал11:25

Битва за Салаватский роддом. О чем просили президентский совет врачи Башкирии?

ProUfu.ru10:22

В башкирском роддоме объяснили, откуда взялись цифры по зарплате, которые вызвали бурный смех у медиков

КП - Уфа12:47

Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой

Аргументы и Факты - Уфа02:02
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Общество

Добыть, доставить, напоить — водопроводные хитросплетения Южно-Сахалинска

Закопанные на разную глубину трубы, хитрые переплетения коллекторов — только по официальным данным, в городе насчитывается почти 700 километров водопроводных и канализационных сетей.
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Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
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Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:44
Музыка

Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»

Обновлено в 07:31
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России

Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии.
Обновлено в 17:23
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МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
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Авто

Mitsubishi представил экстремальный пикап L200

Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.
Обновлено в 07:52
Транспорт

На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог

Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Экономика

Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Обновлено в 09:05
Гаджеты

Кредитки, телевидение и игры: Apple презентовала новые сервисы

Стриминговый сервис Apple TV предполагает, что в одном месте будут собраны сериалы, спортивные трансляции, прямые эфиры телеканалов, новостные сообщения и кабельное телевидение, собранные из разных источников.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков

Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Хоккей

Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Общество

Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД

Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено в 14:58
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Религия

В РПЦ объяснили слова о России без русских

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено в 13:38
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Происшествия

В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо

Обновлено в 09:51
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Политика

В администрации Порошенко потеряли секретный документ

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Политика

Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок

Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы

Гособвинитель запросил для Вячеслава Гайзера не только 21 год колонии строгого режима, но и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:13
Футбол

Павел Погребняк отделался легким испугом

Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Московская школьница попала в больницу с ножевым ранением в живот

Московские следователи начали проверку после того, как в одну из городских больниц попала школьница с ножевым ранением, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Николас Кейдж женился в четвертый раз

Обновлено в 07:23
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Политика

Александр Лукашенко освободил от должности главу Могилевской области

Обновлено в 09:14
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