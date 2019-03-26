В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатахРИА Новости 15:50

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.

с чего всё началось

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат. Главврач в присутствии сотрудников ответила на вопрос члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой, сколько получают работники роддома.

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

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