Происшествия
Реальное времяВ Башкирии разыскивают пропавшего годовалого ребенка
Полиция Башкирии сообщила о розыске мальчика возрастом 1,2 года, пропавшего в Дюртюлинском районе. Следком возбудил уголовное дело.
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Источник UFA1.RU: мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка подозревают в его убийстве
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