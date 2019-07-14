Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человекРоссийская газета 14:31
В Архангельском районе Башкирии произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом. В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Начальник ГИБДД по Башкирии озвучил предварительную причину аварии с шестью погибшими
ГТРК Башкортостан14:49
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:13, Вашингтон
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 21:14
Политика
О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Общество
Дискаунтер «Матрешка» открыл десятый магазин и разыгрывает полмиллиона рублей
Низкие цены, привычный ассортимент товара, но новое место — дискаунтер "Матрешка" открыл десятый магазин на Сахалине.
Обновлено в 20:39
Здоровье
Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты
По словам экспертов, некоторые продукты питания способствуют образованию тромбов – кровяных сгустков.
Обновлено в 21:54
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Спорт
Медведева собрала клубнику в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева собрала клубнику в Канаде и даже пошутила по этому поводу в своем инстаграме.
Обновлено в 16:00
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Наука
Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности
Обновлено вчера в 14:24
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
Обновлено в 10:48
Политика
В Генпрокуратуре Украины пояснили, зачем удерживают Вышинского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала на своей странице в Фейсбук фрагмент переписки пресс-секретаря генерального прокурора страны Ларисы Сарган и экс-лидера "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем по поводу изменения меры пресечения арестованному главреду портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.
Обновлено в 19:38
Общество
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах
Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено в 21:23
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Футбол
«Ливерпуль» победил «Брэдфорд» в контрольном матче
Обновлено в 12:03
Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
В небе над США сфотографирован один из самых секретных американских самолётов
Обновлено в 21:18
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Политика
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею
Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено в 21:26
Политика
США введут санкции против Турции из-за покупки С-400
Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено в 08:25
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42