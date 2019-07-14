Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусомРИА Новости вчера в 14:24

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД. Еще тринадцать человек пострадали, их направили в больницы. Ранее МЧС заявляло о пяти погибших и пяти пострадавших.
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Стала известна причина ДТП с шестью погибшими в Башкирии

МедиаКорСеть00:59

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

РИА Новостивчера в 18:17

Водитель перевернувшегося автобуса в Башкирии назвал причину смертельной аварии

ГТРК Башкортостанвчера в 23:58

Семь взрослых и ребенок госпитализированы после ДТП с автобусом в Башкирии - МЧС по региону

КП - Уфавчера в 22:50

В Башкирии более 90 человек задействованы в ликвидации ДТП с шестью погибшими

Башинформвчера в 22:30

Врачи оказывают помощь восьми пострадавшим после ДТП с автобусом в Башкирии

ТАССвчера в 23:31

В Башкирии идет опознание погибших в ДТП с автобусом

Bash.Newsвчера в 18:48
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Армия и оружие

Штаб оккупантов сообщает о потерях

Обновлено 12 июля в 01:36
Энергетика

Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища

По словам Гройсмана, у компании в настоящий момент есть все возможности закачать по приемлемой цене в украинские хранилища не менее 20 млрд куб. м газа, который можно будет использовать в осенне-зимний период, не повышая цену для потребителей.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»

Меган Маркл и принц Гарри присоединились на красной дорожке к касту перезапуска знаменитого мультфильма Disney.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
Происшествия

СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой

Обновлено вчера в 14:27
Политика

Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.
Обновлено в 00:56
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 10:44
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

В Бурятии локализовали лесной пожар, угрожавший детскому лагерю

Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Рынок криптовалют снова под ударом

Рынок криптовалют получил болезненный удар.
Обновлено в 00:22
Наука

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер

Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено 12 июля в 13:26
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала с минимальным счётом обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

Обновлено вчера в 22:22
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения

Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Машины загорелись на трассе «Байкал» под Читой

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автомобили тушили шесть человек личного состава и две автоцистерны, также на место происшествия выехала оперативная группа управления.
Обновлено в 01:02
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Екатеринбурженку разыскивают из-за хищения 160 миллионов рублей

Обновлено в 00:17
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Спорт

Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Штормовое предупреждение на Урале: ожидаются ливни, грозы и град

Обновлено в 00:56
Религия

Народные приметы на 15 июля

Ну а современные синоптики обещают 15 июля облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный скоростью 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 11:29
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