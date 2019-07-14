Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД. Еще тринадцать человек пострадали, их направили в больницы. Ранее МЧС заявляло о пяти погибших и пяти пострадавших.

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

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