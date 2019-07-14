Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусомРИА Новости вчера в 14:24
Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД. Еще тринадцать человек пострадали, их направили в больницы. Ранее МЧС заявляло о пяти погибших и пяти пострадавших.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Водитель перевернувшегося автобуса в Башкирии назвал причину смертельной аварии
ГТРК Башкортостанвчера в 23:58
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
Армия и оружие
Штаб оккупантов сообщает о потерях
Обновлено 12 июля в 01:36
Энергетика
Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища
По словам Гройсмана, у компании в настоящий момент есть все возможности закачать по приемлемой цене в украинские хранилища не менее 20 млрд куб. м газа, который можно будет использовать в осенне-зимний период, не повышая цену для потребителей.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»
Меган Маркл и принц Гарри присоединились на красной дорожке к касту перезапуска знаменитого мультфильма Disney.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.
Обновлено в 00:56
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 10:44
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В Бурятии локализовали лесной пожар, угрожавший детскому лагерю
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Рынок криптовалют снова под ударом
Рынок криптовалют получил болезненный удар.
Обновлено в 00:22
Наука
Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер
Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено 12 июля в 13:26
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала с минимальным счётом обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения
Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Машины загорелись на трассе «Байкал» под Читой
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автомобили тушили шесть человек личного состава и две автоцистерны, также на место происшествия выехала оперативная группа управления.
Обновлено в 01:02
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Спорт
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Религия
Народные приметы на 15 июля
Ну а современные синоптики обещают 15 июля облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный скоростью 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 11:29