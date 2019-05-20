Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собойREGNUM 05:06

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
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Радий Хабиров
А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать – потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой. Человека не вернуть, что там у них происходит, непонятно.
— Радий Хабиров, российский политикРИА Новости 03:02

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