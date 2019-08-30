Происшествия
Bash.NewsВ Башкирии ведутся поиски пропавшего без вести годовалого ребенка
В Башкирии сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ведут поиски пропавшего без вести ребенка. По информации республиканского Следственного комитета, сегодня утром в правоохранительные органы обратилась жительница Дюртюлинского района.
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В истории с исчезновением годовалого малыша в Башкирии появился третий фигурант
КП - Уфавчера в 09:35
В Башкирии пропал малыш Тимур Хабиров: волонтеров просили проверять вскопанную землю
МедиаКорСетьвчера в 10:59
Источник UFA1.RU: мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка подозревают в его убийстве
Уфа1.ру29 августа в 23:53
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Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Шоу-бизнес
«Делает мне назло»: тайный муж Мироновой о ее беременности
По словам бывшего гражданского мужа Марии Мироновой, врача-онколога Дмитрия Барановского, актриса могла забеременеть ему назло, чтобы доказать, что счастлива после их расставания.
Рамблер вчера в 13:21
Политика
Туск отказался ехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не поедет в Польшу на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Экономика сегодня вчера в 20:38
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Хоккей
«Виннипег» может обменять Лайне на Свечникова
В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков.
Sport24.ru 03:47
Футбол
Гончаренко нацелен на выход из группы в Лиге Европы
«В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьёвки», — подытожил Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 10:41
Кино
Disney снимает продолжение мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney рассказала о работе над сиквелом мультипликационного фильма «Зверополис».
iReactor вчера в 22:19
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Происшествия
В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку
В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.
Российская газета вчера в 22:35
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Sportbox.RU вчера в 14:14
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Спорт
Космическая песочница Astroneer выйдет на PS4 в ноябре
Игромания.ру 04:04
Наука
Следы самых древних поселенцев Северной Америки нашли в Айдахо
Радиоуглеродный анализ каменных орудий и прочих артефактов, найденных на месте доисторической стоянки на реке Салмон в штате Айдахо, датирует их возраст в 15 280 – 16 560 лет, тогда как ранее считалось, что заселение началось 14 800 лет назад во время установления ледового перешейка из Сибири.
LentaChel.ru 01:00
Технологии
В Госдуме предлагают усилить борьбу с пиратским контентом
К концу сентября в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий оперативную блокировку пиратского контента в Интернете.
Экономика сегодня 03:38
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Футбол
«Динамо» могло усилиться нападающим сборной Италии
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о том, что московское «Динамо» рассматривало вариант с приобретением форварда «Торино» и сборной Италии Симоне Дзадза.
Матч ТВ 04:31
Происшествия
В Индии прогремел взрыв на химическом заводе
РИА Новости 02:50
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27