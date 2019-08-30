Происшествия

Bash.NewsBash.NewsВ Башкирии ведутся поиски пропавшего без вести годовалого ребенка

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ведут поиски пропавшего без вести ребенка. По информации республиканского Следственного комитета, сегодня утром в правоохранительные органы обратилась жительница Дюртюлинского района.
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В Башкирии поиски исчезнувшего годовалого мальчика ведут к пруду - фото

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В истории с исчезновением годовалого малыша в Башкирии появился третий фигурант

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Источник UFA1.RU: мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка подозревают в его убийстве

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Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
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Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
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«В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьёвки», — подытожил Гончаренко.
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В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
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В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.
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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

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Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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