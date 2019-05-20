Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницыРИА Новости 04:54
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
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А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать — потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой. Человека не вернуть, что там у них происходит, непонятно.
— Радий Хабиров, российский политикДождь 06:37
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Экономика
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Технологии
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Происшествия
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Политика
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Экономика
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Обновлено в 05:16
Финансы
Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%
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Обновлено вчера в 16:00
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Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
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Политика
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Общество
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Политика
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Авто
Lamborghini готовит хардкорный Urus
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Экономика
В «Газпроме» допустили задержку «Северного потока-2»
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