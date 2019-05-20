Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницыРИА Новости 04:54

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Читать в источнике
Радий Хабиров
А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать — потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой. Человека не вернуть, что там у них происходит, непонятно.
— Радий Хабиров, российский политикДождь 06:37

Подробнее о событии

«После совещания разошлись по кабинетам»: руководитель Роспотребнадзора рассказал о смерти чиновницы

Уфа1.ру05:06

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

РИА Новости04:54

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

Аргументы и Факты - Уфа01:31

Хозяином кафе, которое закрыла погибшая инспектор Роспотребнадзора Башкирии, оказался миллионером

КП - Уфа06:51

Материалы проверки уфимского кафе «Ферма» направлены в федеральный Роспотребнадзор

Башинформ00:39

Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии свела счеты с жизнью после разговора с начальником

ГТРК Башкортостан00:26

СМИ сообщили возможную причину самоубийства сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии

Bash.News00:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика

Песков рассказал о количестве выполненных поручений Путина

В Кремле рассказали о данных статистики выполнения поручений президента Владимира Путина.
Обновлено в 05:30
Экономика

ГТЛК на выставке вертолетной индустрии подписала ряд договоров с авиаперевозчиками

Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписала 17 мая в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019 ряд договоров лизинга и соглашений с российскими авиаперевозчиками.
Обновлено в 06:17
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Технологии

«Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки

Пусконаладку нового комплекса для автоматической орбитальной сварки неповоротных стыков труб провели представители компании-изготовителя на производстве «Ижорских заводов», сообщает 20 мая пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия

ГИБДД проверит видео, в котором Загитова едет без прав на автомобиле

Обновлено в 06:20
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика

Авиакомпания Ryanair обнародовала данные о своей прибыли

Авиадискаунтер Ryanair обнародовал данные о своей прибыли за истекший финансовый год: это худший показатель за 4 года, сообщает 20 мая CNBC.
Обновлено в 05:16
Финансы

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф.
Обновлено вчера в 16:00
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандес

В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.
Обновлено в 06:40
Футбол

Фирмино возобновил тренировки после травмы

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после травмы бедра, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:27
Общество

Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о нововведении во время проведения ЕГЭ.
Обновлено в 01:12
Политика

Родовое село Кадырова предложили переименовать

Обновлено в 03:03
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Авто

Lamborghini готовит хардкорный Urus

Концепт Urus ST-X имеет минимальные улучшения по сравнению с обычным Urus.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика

В «Газпроме» допустили задержку «Северного потока-2»

Ранее, 17 мая, компания Nord Stream 2 заявила, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может перенестись на вторую половину 2020 года.
Обновлено в 02:38
ещё по теме
Главное