Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницыРИА Новости 04:54
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
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Произошла трагедия, по-другому не могу назвать. Я не знаю, что там произошло, это темная история, на мой взгляд, я прошу также следственные органы рассмотреть инцидент, инспектор, который осуществлял проверку, погиб. Она покончила с собой.
— Радий Хабиров, российский политикГазета.Ru 08:05
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Суицид сотрудницы Роспотребнадзора: прокуратура Башкирии проведет проверку
Аргументы и Факты - Уфа07:55
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Политика
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Авто
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Новым председателем Австрийской партии свободы (АПС), лидер которой Хайнц-Кристиан Штрахе был вынужден уйти в отставку, станет министр транспорта Австрии Норберт Хофер.
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