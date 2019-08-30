В Башкирии сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ведут поиски пропавшего без вести ребенка. По информации республиканского Следственного комитета, сегодня утром в правоохранительные органы обратилась жительница Дюртюлинского района.

В Башкирии ведутся поиски пропавшего без вести годовалого ребенка

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