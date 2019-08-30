Происшествия

Bash.NewsBash.NewsВ Башкирии ведутся поиски пропавшего без вести годовалого ребенка

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ведут поиски пропавшего без вести ребенка. По информации республиканского Следственного комитета, сегодня утром в правоохранительные органы обратилась жительница Дюртюлинского района.
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Следы ведут к пруду: к поиску исчезнувшего малыша в Дюртюлинском районе подключились водолазы

ГТРК Башкортостанвчера в 08:53

В Башкирии поиски исчезнувшего годовалого мальчика ведут к пруду - фото

Башинформвчера в 07:01

Источник UFA1.RU: мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка подозревают в его убийстве

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У отца пропавшего в Башкирии годовалого малыша появилось алиби

КП - Уфавчера в 02:14

Поиски ребенка в Башкирии: следствие проверило версию о похищении ребенка отцом

МедиаКорСетьвчера в 01:16

У отца исчезнувшего в Башкирии посреди ночи годовалого Тимура Хабирова появилось алиби

ProUfu.ruвчера в 01:47

В Башкирии родня исчезнувшего малыша отказывается говорить о пропавшем ребенке

Bash.News29 августа в 19:26
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Политика

Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Политика

ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Футбол

Шамиль Газизов: «Надеюсь, беспредел с судейством закончится»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил работу судей в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).
Спорт БИЗНЕС Online 09:20
Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Общество

Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве

Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий.
Эхо Москвы 09:00
Происшествия

В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против протестующих

REGNUM 08:23
Политика

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Искандер»

Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Газета.Ru 08:56
Происшествия

На МКАД произошло ДТП, пострадавших эвакуировали вертолетом

Для эвакуации пострадавших была привлечен вертолет, сообщает ТАСС. ДТП произошло на 18 километре МКАД.
Вести.Ru вчера в 18:52
Авто

Начались продажи Harley-Davidson за $650

Руководство Harley-Davidson еще в прошлом году объявило о расширении модельного ряда, которое позволит привлечь новых клиентов.
Quto.ru 05:00
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол

«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»

"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Общество

Саратовская область стала одной из худших по зарплатам учителей

Перед началом учебного года «Коммерсантъ» проанализировал средние зарплаты школьных учителей в регионах страны и составил соответствующий рейтинг.
Версия-Саратов 07:08
Происшествия

Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию

В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.
Газета.Ru 07:52
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Футбол

Икарди подал в суд на «Интер», он требует от клуба € 1,5 млн

Чемпионат вчера в 15:35
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Технологии

«Ястреб» встал на крыло: новый беспилотник на авиасалоне МАКС-2019

Проект "Сарыч" был представлен международном авиасалоне МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
Sputnik Абхазия 06:33
Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Наука

Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Политика

Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз

РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес

Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»

Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Технологии

Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех

В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Политика

Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций.
URA.Ru 08:16
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