Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик

В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала. Об этом сообщило поисковое движение "РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б" в сети "ВКонтакте".
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В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик

РИА Новости22:15

Поиски пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии закончились трагедией

КП - Уфа17:05

В Башкирии пропавший без вести годовалый мальчик найден мертвым

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Пропавшего в Башкирии годовалого ребенка нашли, он погиб

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Пропавший в Башкирии годовалый ребёнок найден мёртвым

Life.ru21:18

В Башкирии годовалого Тимура Хабирова будут искать ночью: Помочь может каждый

UfacityNews.ru12:31

Бизнесмен и мать-одиночка в кредитах: что известно о родителях бесследно пропавшего в Башкирии годовалого Тимура Хабирова

ProUfu.ru04:54
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Политика

Верховная рада одобрила отмену депутатской неприкосновенности

Верховная рада девятого созыва на первом заседании в ночь на 30 августа приняла в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Телеканал 360° вчера в 18:49
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Общество

Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря

В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.
Газета.Ru 00:48
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Политика

Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией

Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг проявил нейронную активность

Evo-rus.com 13:09
Общество

Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана «Дориан»

Известия 12:40
Армия и оружие

США отметили общий недостаток российских и американских истребителей

В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
Известия 20:55
Футбол

Ван Дер Сар: «Роналду сказал, что заботится о Де Лигте»

О переходе Де Лигта в «Ювентус» из «Аякса» было объявлено 18 июля.
Sport24.ru 21:36
Технологии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter

Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

РИА Новости 10:54
Политика

На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Армия и оружие

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Футбол

«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»

Спорт-Экспресс 13:57
Происшествия

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53
Авто

Honda показала обновленный микровэн Freed

Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
Тарантас Ньюс 02:41
Армия и оружие

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет

Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.
Телеканал 360° 05:50
Кино

В Венеции назвали новый фильм Полански лучшим после «Пианиста»

Культуромания 12:21
Общество

В США испугались потери панд из-за торговой войны с Китаем

Администрация Смитсоновского национального зоопарка выразила надежду, что торговые споры между Соединенными Штатами и Китаем не отразятся никак на пребывании панд в Вашингтоне.
Газета.Ru 21:49
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.
РИА Новости 13:40
Происшествия

В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку

В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.
Российская газета 22:35
Кино

Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере

Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».
Политическая Экспертиза 19:56
Политика

Трамп заявил, что проблема США – это не пошлины, а ФРС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США — это не пошлины, а Федеральная резервная система.
ПРАЙМ 10:32
Политика

Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

РИА Новости 21:34
Политика

ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным

Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Общество

Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе

Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48
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