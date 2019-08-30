Происшествия

Газета.RuГазета.RuПропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым

Годовалого пропавшего мальчика из Башкирии нашли мертвым. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого женщина обратилась в отделение полиции, заявив о пропаже ребенка.
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В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик

РИА Новостивчера в 22:15

Тело пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии нашли во дворе дома матери

КП - Уфавчера в 17:37

В Башкирии пропавший без вести годовалый мальчик найден мертвым

Башинформвчера в 22:45

Пропавшего в Башкирии годовалого ребенка нашли, он погиб

Уфа1.рувчера в 20:44

Пропавший в Башкирии годовалый ребёнок найден мёртвым

Life.ruвчера в 21:18

Мама пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась, что виновата в его исчезновении

UfacityNews.ruвчера в 13:53

Бизнесмен и мать-одиночка в кредитах: что известно о родителях бесследно пропавшего в Башкирии годовалого Тимура Хабирова

ProUfu.ruвчера в 04:54
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Общество

Максакову могут лишить квартиры за 100 млн рублей

РЕН ТВ вчера в 14:34
Политика

Трамп заявил, что проблема США – это не пошлины, а ФРС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США — это не пошлины, а Федеральная резервная система.
ПРАЙМ вчера в 10:32
Политика

МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика

Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ вчера в 00:49
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru 29 августа в 22:03
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика

Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.
RT на русском вчера в 13:18
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru вчера в 09:15
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика

«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Футбол

Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»

Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Политика

Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 29 августа в 23:21
Музыка

Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Происшествия

50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре

Газета.Ru вчера в 16:05
Происшествия

На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь»

Утром в субботу оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на самолете авиакомпании "Сибирь" Аэробус А-320, следовавшем по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, рейс 5604, имеются технические неисправности.
ТАСС вчера в 22:58
Технологии

Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре 2019 года

Законопроект, позволяющий блокировать признанный "пиратским" контент в интернет-ресурсах в ускоренном порядке, может быть рассмотрен Госдумой до конца сентября.
Planet Today вчера в 12:41
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Политика

13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Экономика

«Норникель» подорожал до исторического максимума

В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Политика

Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

РИА Новости вчера в 21:34
Экономика

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета вчера в 10:12
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов заявил, что полностью готов к новому бою

ПолитРоссия вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива

Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Футбол

«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»

Спорт-Экспресс вчера в 13:57
Общество

Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре

В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 29 августа в 12:57
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот

Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru 29 августа в 09:58
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