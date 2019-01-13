Происшествия
В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Коммерсантъ04:16
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Происшествия
В «Шереметьево» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Обновлено в 07:39
Политика
В Белоруссии выступили за ограничение трансляции российских каналов
Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) призвала власти страны ограничить трансляцию российских телеканалов и заменить их программами собственного производства, а жителей Белоруссии — пользоваться белорусским языком и совершенствовать его.
Обновлено в 07:39
Политика
МИД удивился нежеланию Японии проводить брифинг после переговоров
Российский МИД удивлен желанием Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые должны состояться 14 января в Москве.
Обновлено в 08:30
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено в 08:29
Общество
Польша построит остров в Калининградском заливе
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
Обновлено в 04:47
Происшествия
Мужчина незаконно проник на борт самолета в Шереметьево
Неизвестный мужчина в субботу, 12 января, в столичном аэропорту Шереметьево сумел проникнуть на борт самолета.
Обновлено в 06:03
Общество
Суд вернул Золотову иск к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск к Алексею Навальному, поскольку не были устранены нарушения, следует из данных на сайте суда.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Школьник ударом в голову отправил учительницу в больницу
Учительница попыталась разнять драчунов, но получила удар по голове. Педагог была госпитализирована с травмой головы.
Обновлено в 09:16
Спорт
Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 07:53
Авто
Названы лучшие иностранные автомобили 2018 года
По итогам очередного исследования эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года в пяти номинациях.
Обновлено в 04:58
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Политика
На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ
Обновлено в 08:06
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину
"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК
Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Число погибших при взрыве в Париже возросло до четырёх
Обновлено в 06:24
Политика
Порошенко потребовал от РПЦ доказать каноничность и показать томос
Президент Украины Петр Порошенко, который привез сегодня томос об автокефалии Православной церкви Украины в Винницу, заявил, что никто не вправе признавать кто каноничен, а кто не каноничен.
Обновлено в 09:17
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Спорт
Россияне стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Латвии
Обновлено в 09:01
Политика
Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников
Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44
Спорт
Нильссон и Дальквист выиграли командный спринт в Дрездене
Шведские лыжницы Стина Нильссон и Мая Дальквист стали победителями в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
Обновлено в 07:17
Спорт
Биатлонист Бабиков упустил золото в спринте
Немецкий биатлонист Филипп Хорн победил в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в польских Дужниках-Здрой (23.20,5).
Обновлено в 08:34
Происшествия
Москвич на иномарке съехал с эвакуатора и скрылся от дорожных служб
В столице владелец иномарки пробрался в свой автомобиль, установленный на эвакуаторе, съехал с него и скрылся.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке
Водитель такси на Renault Logan сбил трех человек на автобусной остановке в Перми, пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 04:17
Спорт
Зайцева отреагировала на победу россиянок в эстафете
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Рота украинских солдат отказалась выходить на позиции, заявили в ЛНР
Рота 59-й мотопехотной бригады ВС Украины в полном составе отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Обновлено в 09:42