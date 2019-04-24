Футбол

В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигонБомбардир.ру 05:22

Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалева. Об этом сообщил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин.
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В Башкирии в честь футбольного арбитра Владимира Москалёва назвали мусорный полигон

Эхо Москвы06:03

Мусорный полигон в Башкирии назван именем арбитра Москалева

Матч ТВ04:47

В Башкирии в честь футбольного арбитра Владимира Москалёва назвали мусорный полигон

Эхо Москвы в Уфе01:39

В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигон

Бомбардир.ру05:22

В Башкирии в честь футбольного арбитра FIFA назвали мусорный полигон

Башинформвчера в 23:58

В Башкирии в честь арбитра Москалева назвали мусорный полигон и блюдо из баранины

Sport24.ru03:45

В Башкирии в честь футбольного арбитра FIFA назван мусорный полигон

Bash.News01:01
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Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

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Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

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Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
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Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
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Футбол

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Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.
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Политика

Мантуров обозначил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus

Обновлено в 08:16
Общество

В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам

Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
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Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз – Высоцк»

Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Автобус провалился под асфальт в горячую воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус провалился на дороге в горячую воду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 10:23
Экономика

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено в 09:26
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
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Происшествия

СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков

Следственный комитет (СК) России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего первого замглавы Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, которые были задержаны в рамках дела Арашуковых.
Обновлено в 06:19
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Обновлено в 07:54
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ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматах

ВТБ запустил сервис по пополнению карт других банков через свои банкоматы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление банка.
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ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину

Версия побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году содержится в рассекреченном документе, опубликованном ФБР 23 апреля на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна

Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
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МВД России заплатит 4 млн рублей матери убитой экс-полицейским девочки

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Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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В Канаде сошел с рельсов поезд с токсичными веществами

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В России закупят 100 самолетов Boeing и Airbus для компании «Аэрофлот». Покупку одобрило правительство РФ.
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Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
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