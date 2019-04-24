Футбол
В Башкирии именем арбитра Москалева назвали мусорный полигонБомбардир.ру 05:22
Вновь образованная свалка в Ишимбайском районе Башкирии в селе Урман-Бишкадак получила от местных властей имя арбитра российского арбитра Владимира Москалева. Об этом сообщил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин.
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В Башкирии в честь футбольного арбитра Владимира Москалёва назвали мусорный полигон
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