Футбол
В Башкирии именем футбольного судьи Москалева назвали мусорный полигонPravda.Ru 07:42
Сельсовет Урман-Бишкадакского поселения Ишимбайского района Башкирии принял решение назвать вновь образованный мусорный полигон именем футбольного арбитра Владимира Москалева.
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В Башкирии в честь футбольного арбитра Владимира Москалёва назвали мусорный полигон
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