Футбол
Мусорный полигон в Башкирии назвали в честь футбольного арбитраNews.ru 05:51
В Ишимбайском районе Башкирии мусорному полигону в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимира Москалёва, судившего матч 24-го тура чемпионата страны по футболу «Уфа» — «Арсенал». У нас вся деревня была возмущена его судейством.
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В Башкирии в честь футбольного арбитра Владимира Москалёва назвали мусорный полигон
Эхо Москвы в Уфе01:39
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