Футбол
В Башкирии мусорный полигон назвали именем футбольного арбитра FIFAМолодежная газета (Уфа) 08:52
По словам Амира Сафиуллина, главы сельсовета, сельчане не остались равнодушными к несправедливому судейству Москалева 20 апреля, когда футбольный клуб «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.
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В Башкирии в честь футбольного арбитра Владимира Москалёва назвали мусорный полигон
Эхо Москвы в Уфе01:39
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Арестованный год назад первый вице-мэр Сочи Чермит покинул пост
Первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, арестованный год назад по обвинению в превышении полномочий, ушел с занимаемого поста.
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