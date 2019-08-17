Футбол

В «Барселоне» подтвердили переход Коутиньо в «Баварию»RT на русском 14:42

Директор по институциональным отношениям каталонского футбольного клуба «Барселона» Гильермо Амор подтвердил информацию о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию».
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