Директор по институциональным отношениям каталонского футбольного клуба «Барселона» Гильермо Амор подтвердил информацию о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию».

В «Барселоне» подтвердили переход Коутиньо в «Баварию»

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