Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВ «Барселоне» опровергли информацию о рецидиве травмы у Месси

Медицинская служба «Барселоны» опровергла информацию о том, что нападающий Лионель Месси пропустит еще месяц из-за рецидива травмы. Об этом сообщает журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес.
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