ЖКХ
В Барнауле устранили одну из двух коммунальных аварийREGNUM 03:20
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух серьёзных коммунальных аварий, произошедших в Барнауле сегодняшней ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района.
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Происшествия
Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда
Обновлено в 02:54
Происшествия
Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников
По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто
Стартуют продажи LADA Vesta Sport
31 января 2019 года будет дан старт продаж флагмана модельного ряда LADA Vesta - автомобиля LADA Vesta Sport.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения
Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Авто
Skoda показала облик нового кроссовера Kamiq
В Skoda уже намекали на то, что облик компактного кроссовера Kamiq не будет иметь практически ничего общего с нынешним модельным рядом компании и покажет новый стиль марки.
Обновлено в 02:40
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено вчера в 09:36
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Кино
Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера
Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом.
Обновлено в 03:33
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы за драку после боя
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы
Токио настаивает на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.
Обновлено в 00:28
Музыка
Скончался двукратный лауреат «Грэмми» Джеймс Ингрэм
Известный американский певец умер в возрасте 66 лет. На 67-м году жизни скончался двукратный лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм.
Обновлено вчера в 21:40
Интернет
Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN
Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Экономика
В РСА предупредили о возможном росте цен на ОСАГО
Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании
Из-за массовых звонков о минировании идет эвакуация Прионежской администрации и районного суда, здания которых расположены в Петрозаводске.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки
Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Морском госуниверситете во Владивостоке начались обыски
В Морском государственном университете имени адмирала Невельского (Владивосток) начались обыски, сообщает 30 января «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России
Обновлено в 03:36
Космос
Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта
Обновлено вчера в 19:36
Здоровье
Школы в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за ОРВИ
Школы и учреждения дополнительного образования в Екатеринбурге закрылись на карантин.
Обновлено в 03:41
Общество
Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве
Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Электрички задерживаются на Ярославском направлении
Несколько электричек Ярославского направления задерживаются в связи с незапланированной остановкой электропоезда в Софрино, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Обновлено в 04:35
Транспорт
Продажу «единых» билетов в Крым возобновили с 30 января
Перевозки по "единому" билету в Крым, которые с 2014 года осуществляются в курортный сезон, возобновятся через аэропорт Симферополь с 20 апреля, а через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара - с 30 апреля.
Обновлено в 02:39