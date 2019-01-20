В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домовРБК вчера в 23:07

с чего всё началось

В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов

Происшествия Происшествия Настя Рыбка попросила у Дерипаски прощения

Происшествия Происшествия Взрыв прогремел на окраине Дамаска

Происшествия Происшествия Два человека получили ножевые ранения в ходе драки в московском метро В результате двое мужчин получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Происшествия Происшествия AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.

Происшествия Происшествия Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.

Происшествия Происшествия На Москве-реке загорелись два судна На Москве-реке в районе дома 52 по улице Свободы загорелось судно – предположительно, возгорание возникло на дебаркадере.

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76 По меньшей мере 76 человек стали жертвами взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго.

Происшествия Происшествия В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.

Происшествия Происшествия Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке Водитель Toyota Prius скончался в спецмашине скорой помощи. 27 декабря пьяная девушка спровоцировала массовое ДТП во Владивостоке.

Происшествия Происшествия В результате пожара в Махачкале погиб один человек Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Махачкале.

Происшествия Происшествия В США из-за снегопадов погибли три человека В США жертвами снегопадов стали три человека. Двое погибли в штате Висконсин: их машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Происшествия Происшествия Три человека погибли при пожаре в частном доме в центре Самары

Происшествия Происшествия В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

Происшествия Происшествия Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров