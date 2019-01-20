Происшествия

В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домовРБК вчера в 23:07

В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
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«Под отключение горячей воды и отопления попали: 52 жилых дома, четыре детских сада, одна детская больница, две школы, один колледж», — указано в сообщении
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В Барнауле из-за аварии на теплотрассе более 50 домов и соцобъекты остались без отопления

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