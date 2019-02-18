Экономика
В Baring Vostok назвали новых руководителей вместо арестованного КалвиИжевскИнфо.РУ 02:37
В конце прошлой недели всех вышеперечисленных арестовали на два месяца по подозрению в крупном мошенничестве. Ивашенцева и Калинин при этом высказали уверенность в том, что выдвинутые против сотрудников компании обвинения безосновательны и суд вскоре установит это.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как отмечается, компания временно приостановила полномочия четырёх арестованных членов команды: Майкла Калви, Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпаля и Ивана Зюзина.RT на русском01:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Происшествия
Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного
Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.
Обновлено в 11:36
Экономика
Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».
Обновлено в 12:00
Общество
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Обновлено в 11:02
Общество
Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц
Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный Остров»
В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный Остров».
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского
Следователи возбудили дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер, задавившего 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald’s
Посетители и сотрудники всех ресторанов быстрого питания KFC в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании.
Обновлено в 11:24
Спорт
Анна Богалий финишировала второй на «Гонке легенд биатлона»
Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах.
Обновлено в 11:32
Авто
Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus
Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 04:38
Политика
Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" обвинил певца Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Подросток на спор ударил полицейского в Москве
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что намерена пообщаться с подростком, который на спор ударил полицейского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:57
Автоспорт
Даниил Квят завершил первый тест межсезонья девятым
18 февраля в испанской Барселоне на автодроме "Каталунья" завершились первые предсезонные тесты "Формулы 1". Они ознаменовались возвращением российского пилота Даниила Квята в свою старую-новую команду – итальянскую Toro Rosso.
Обновлено в 08:56
Футбол
Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»
«Истанбул Башакщехир» в гостях играет с «Антальяспором» (1:0 – идёт первый тайм) в матче 22-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 12:37
Политика
Захарова назвала провокацией доставку США гумпомощи в Венесуэлу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провокацией намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
Политика
Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций
Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Самолет из Китая аварийно сел в Уфе с невыпущенным шасси
Обновлено в 12:21
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
В декабре 2018 года Россия заняла второе место в мире по объему добычи нефти.
Обновлено в 11:44
Политика
Кадыров назначил вместо себя премьер-министра и уехал в ОАЭ
Обновлено в 01:00
Политика
Симоньян обвинила Facebook в блокировке проектов RT
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян обвинила социальную сеть Facebook в блокировке проектов телеканала.
Обновлено в 02:48
Общество
Украинские дайверы утопили Ленина
Обновлено в 11:34
Происшествия
За смерть дочери от ВИЧ мать приговорили к исправительным работам
Суд в Иркутске признал вину женщины, отказавшейся от терапии для ребенка Ленинский райсуд Иркутска приговорил местную жительницу к году исправительных работ, признав ее виновной в смерти пятимесячной дочери.
Обновлено в 11:57
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится в Гостином дворе в Москве в 12:00 мск 20 февраля.
Обновлено в 10:11
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя
Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Хоккей
Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:41
Происшествия
Удальцову вернули имущество, арестованное в 2012 году
Мосгорсуд вернул оппозиционеру Сергею Удальцову имущество, арестованное в 2012 году в рамках «болотного дела».
Обновлено в 11:20
Политика
В Киеве проходит антиполицейская акция нацистов «Бандера, вставай!»
В Киеве, в понедельник, 18 февраля, началась ранее анонсированная акция нацистов против полиции «Бандера, вставай».
Обновлено в 12:26
Политика
Юморист Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге
Известный шоумен Владимир Зеленский продолжает находиться на вершине президентского рейтинга.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Общество
Жители России увидят суперлуние 19 февраля
Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля.
Обновлено в 04:58