"В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое". На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".

с чего всё началось

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году. Об этом заявил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

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