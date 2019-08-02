Происшествия
В Бангкоке произошло шесть взрывовИнтерфакс 03:24
Взрывы прогремели в то время, как в Бангкоке проходит министерская встреча АСЕАН. Глава правительства Таиланда Прают Чан Оча обратился к жителям Бангкока с призывом не паниковать и дал распоряжение полиции как можно скорее найти тех, кто стоит за подрывами взрывных устройств в городе.
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Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
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Обновлено вчера в 11:28
Общество
Ученый назвал возможные сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов
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Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
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Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
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Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
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Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
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Обновлено в 05:18
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Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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