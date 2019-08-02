Происшествия

Серия взрывов прогремела в центре БангкокаТолк вчера в 23:41

Пять взрывов прогремело в столице Таиланда – Бангкоке, сообщает утром 2 августа РИА "Новости" со ссылкой на данные местных СМИ.
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Посольство РФ посоветовало россиянам быть бдительнее в Таиланде из-за взрывов

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Взрывы в Бангкоке не нарушили работу общественного транспорта

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Полиция подтвердила связь между взрывами, прогремевшими в Бангкоке

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Полиция подтвердила связь между взрывами в Таиланде

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Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

РБК01:39

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Lenta.ruвчера в 23:52

В Бангкоке два человека пострадали в результате небольших взрывов

RT на русскомвчера в 23:48
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
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СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
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Православные отмечают Ильин день

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Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
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Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила

Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
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Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
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Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
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Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника

Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе

Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
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Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
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Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
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Суды в Москве арестовали 88 участников незаконной акции 27 июля

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

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Технологии

В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты

Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов назначили дату свадьбы

В преддверии свадьбы, которая, по слухам, состоится уже через месяц – 13 сентября, театральный режиссер впервые публично признался Ксении в любви: выложил на своей страничке в Instagram видео, снятое во время совместных каникул, подписав: «Я люблю тебя».
Обновлено в 09:33
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Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м

Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
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Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза

По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено в 11:16
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
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Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию

26 июля министерство иностранных дел Румынии страны заявило, что не может разрешить транзит из-за санкций, введенных против РФ (после присоединения Крыма в 2014 году Евросоюз ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в гражданских, и в военных целях).
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе

Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
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Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

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Здоровье

Карельские врачи почти 9 часов спасали жизнь мужчине с разрывом аорты

1 августа вертолет санавиации доставил из Костомукши в Петрозаводск 48-летнего мужчину, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты, сообщает Минздрав Карелии.
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Житель Забайкалья убил подругу и 13 лет скрывался в лесу

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Глава «Шальке» Теннис призвал финансировать энергетику в Африке: «Тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей в темноте»

Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис вчера выступил выступил на мероприятии, посвященном предпринимательству, и заявил, что инвестиции в Африку нужны для того, чтобы население континента прекратило вырубать деревья и делать детей в темноте.
Обновлено в 09:57
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Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
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Посольство США предупредило об опасностях поездок на Украину

24 августа, в День независимости Украины, в Киеве обычно проводится военный парад.
Обновлено в 12:33
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Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
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Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
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