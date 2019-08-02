Происшествия

В Бангкоке прогремела серия взрывовУтроNews 04:07

В столице Таиланда Бангкоке произошли шесть взрывов, сообщает корреспондент УтроNеws.
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Полиция подтвердила связь между взрывами в Таиланде

Телеканал 360°09:39

В Бангкоке два человека пострадали в результате небольших взрывов

RT на русскомвчера в 23:48

Полиция подтвердила связь между взрывами, прогремевшими в Бангкоке

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Посольство РФ посоветовало россиянам быть бдительнее в Таиланде из-за взрывов

Газета.Ru03:43

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

РБК01:39

В Бангкоке устроили серию взрывов

Lenta.ruвчера в 23:52

Взрывы в Бангкоке не нарушили работу общественного транспорта

Интерфакс09:19
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция

Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна

Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
Обновлено в 08:07
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Обновлено в 08:29
Общество

В каком возрасте вы можете разбогатеть по знаку Зодиака

Астрологи предлагают с помощью звезд узнать, какой период времени станет для вас финансово удачным. У каждого знака Зодиака он свой.
Обновлено 31 июля в 14:01
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика

Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области

Глава государства в пятницу обсудил с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным дополнительную социальную поддержку населения и доступность медицинской помощи в регионе.
Обновлено в 10:09
Политика

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Путин подчеркнул, что десантники с честью продолжают патриотические традиции, заложенные ветеранами ВДВ, и находятся «всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно».
Обновлено в 02:35
Политика

В администрации США объявили о новых санкциях против России

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 09:05
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Футбол

Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Корветы Балтфлота вышли на охоту за подлодкой

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, поиск и уничтожение подводной лодки условного противника корветы БФ "Бойкий", "Стерегущий" и "Стойкий" отработают во взаимодействии с четырьмя противолодочными самолетами Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского и Северного флотов.
Обновлено в 07:16
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Интернет

Apple приостановила прослушивание пользователей Siri

Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Политика

Договор РСМД прекратил свое действие

Обновлено в 04:49
Общество

Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Политика

Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала

Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Политика

Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы

Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Работодатели получат доступ к медицинским картам сотрудников

Российские работодатели получат доступ к медицинским картам сотрудников, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:36
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Словакия попрощалась с советскими МиГ-29

Воздушные силы Словакии решили променять советские МиГ-29 на F-16 США. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The Defense Post.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР

Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено в 11:26
Энергетика

Суд занял сторону ЛУКОЙЛа в споре с «Роснефтью» о цене перевалки нефти

Спор между «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом о ставке перевалки через терминал Варандей длится с 2017 года.
Обновлено в 11:22
Общество

Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика

ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет

Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено вчера в 11:20
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