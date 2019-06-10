Армия и оружие
В Балтийском море стартовали учения НАТОRT на русском вчера в 01:00
В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля. Накануне в Литве начались манёвры сухопутных войск НАТО — в них принимают участие 4 тыс. военных из десяти стран альянса.
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Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
ЧП с истребителем над Севастополем попало на видео
Обновлено в 04:14
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Общество
В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса
Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Игры
Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Замглавы Барнаула подозревают во взяточничестве
Заместителя главы Администрации Барнаула задержали. Чиновника подозревают в получении взятки на сумму более одного миллиона рублей.
Обновлено в 03:34
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Мусаев остался недоволен работой судей в минувшем сезоне РПЛ
Главный тренер Краснодара подвел итоги сезона-2018/19 для своей команды.
Обновлено в 04:47
Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России
Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал лидером российского кинопроката.
Обновлено в 02:57
Авто
Фара Osram LEDriving для VW Golf VII получила высшую награду German Innovation Award 2019
Обновлено в 02:20
Единоборства
Головкин выиграл нокаутом бой против Роллса
Бывший чемпион мира по боксу по трем версиям казахстанец Геннадий Головкин одолел канадца Стива Роллса нокаутом в первом бое после поражения от мексиканца Сауля Альвареса, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 00:53
Шоу-бизнес
Что второй ребенок Тимати получит в наследство от его старшей дочки
«СтарХит» узнал, что ребенок модели получит в наследство от старшей дочки Тимати.
Обновлено в 01:00
Общество
Два наказания за одну акцию: Леониду Волкову грозит новый арест
Известный оппозиционер Леонид Волков отбыл 20 суток за акцию против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября в Москве, но теперь ему грозит арест за тот же митинг, только в Петербурге.
Обновлено в 04:46
Наука
Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено 08 июня в 02:53
Общество
В России могут ограничить количество кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Почему одну из самых опасных инфекций так и не искоренили
Нет и однозначного понимания, как распространяется проказа сейчас, какую роль играет генетическая предрасположенность (известно, что эта инфекция довольно избирательна), как быстро разовьются резистентные к существующим антибиотикам штаммы.
Обновлено в 01:00
Общество
Медведев разрешил МФЦ принимать наличные
Россиянам позволят отплачивать государственные и муниципальные услуги в многофункциональных центрах (МФЦ) наличными и картами через электронные терминалы.
Обновлено в 04:31
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
На «Кинотавр» Валерия Гай Германика приехала представить новый фильм «Мысленный волк».
Обновлено вчера в 12:40
Космос
OSIRIS-REx показал крупным планом кратеры на астероиде Бенну
Команда межпланетной станции OSIRIS-REx показала детальные снимки ударных кратеров на поверхности астероида Бенну: многие из них могут быть идеальными кандидатами для забора грунта.
Обновлено 08 июня в 09:29
Происшествия
Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП
ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47