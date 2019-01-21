В Балтийское море вошли два эсминца СШАГазета.Ru 02:38

Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС "Грейвли" и "Портер". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, силы Балтийского флота сопровождают суда Соединенных Штатов.

В Балтийское море вошли два эсминца США

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