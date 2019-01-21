Армия и оружие
В Балтийское море вошли два эсминца СШАГазета.Ru 02:38
Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС "Грейвли" и "Портер". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, силы Балтийского флота сопровождают суда Соединенных Штатов.
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Армия и оружие
Жертвами израильской атаки стали четверо сирийских военных
В Израиле утверждают, что атака стала ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формировании с территории арабской республики.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Эксперт рассказал о шансах США отразить ядерный удар России
Альтман подчеркивает, что шансы ракет-перехватчиков сбить российскую ракету составляют всего десять процентов.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Трампу обеспечить безопасность в сирийском Манбидже
Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил двусторонние отношения и последние события в Сирии.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Испытание «Воздушного старта» в России пройдет через три года
Практические испытания начнутся через три года. Дегтярь отметил, что скорость выполнения задачи зависит от степени финансирования.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Армия Турции «нейтрализовала» шестерых курдов
Турецкие военные «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Три тысячи военных подняли по тревоге в Волгоградской области
Сразу для трех тысяч военнослужащих мотострелковой бригады ночь с 20 на 21 января выдалась бессонной.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
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Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Штурмовики Су-25СМ3 уничтожили на Кубани аэродром условного противника
В Краснодарском крае в летно-тактических учениях поучаствовали более 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника на Кубани во время летно-тактических учений, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
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Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил о захвате украинского силовика, который в состоянии алкогольного опьянения пытался проникнуть на территории подконтрольные силам республики.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие
Группировка АНО взяла на себя ответственность за теракт в Боготе
Леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) взяла на себя ответственность за теракт в Национальной полицейской академии Колумбии в Боготе.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
«Солдаты будущего»: экзоскелеты подтвердили свою эффективность в Сирии
"Экзоскелет разрабатывался для инженерных войск и может применяться для переноски таких грузов, как пульт управления, рюкзак сапера-штурмовика, заряды разминирования", - рассказал старший научный сотрудник НИИ инженерных войск Артем Чистобаев.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Почему науку Казахстана сотрясают скандалы
2018 год ознаменовался гигантским скандалом в казахстанской науке — достаточно большая часть научного сообщества протестовала против результатов распределения финансирования Комитетом науки министерства образования и науки.
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Армия и оружие
Западный военный округ получит новые самолеты и вертолеты
В 2019 году объединение ВВС и ПВО Западного военного округа получит новейшие образцы военной авиатехники.
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие
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Главарь батальона «Организация украинских националистов» Николай Коханивский рассказал, как Украине победить в войне с Россией.
Обновлено вчера в 20:00