Армия и оружие

В Балтийское море вошли два эсминца СШАГазета.Ru 02:38

Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС "Грейвли" и "Портер". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, силы Балтийского флота сопровождают суда Соединенных Штатов.
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Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение два американских эсминца в Балтийском море

Интерфакс02:34

ВМФ России сопровождает вошедшие в Балтийское море эсминцы США

RT на русском02:39

В Балтийское море вошли два эсминца США

Газета.Ru02:38

ВМФ России взял на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США

ТАСС02:34

Корабли ВМФ начали наблюдение за американскими эсминцами в Балтийском море

РИА Новости02:56

Силы Балтфлота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть Балтийского моря эсминцы ВМС США «Грейвли» и «Рортер»

Эхо Москвы02:30

ВМФ взял на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США

Говорит Москва02:49
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Армия и оружие

Жертвами израильской атаки стали четверо сирийских военных

В Израиле утверждают, что атака стала ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формировании с территории арабской республики.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Эксперт рассказал о шансах США отразить ядерный удар России

Альтман подчеркивает, что шансы ракет-перехватчиков сбить российскую ракету составляют всего десять процентов.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

Эрдоган пообещал Трампу обеспечить безопасность в сирийском Манбидже

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил двусторонние отношения и последние события в Сирии.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие

Испытание «Воздушного старта» в России пройдет через три года

Практические испытания начнутся через три года. Дегтярь отметил, что скорость выполнения задачи зависит от степени финансирования.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Армия Турции «нейтрализовала» шестерых курдов

Турецкие военные «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Три тысячи военных подняли по тревоге в Волгоградской области

Сразу для трех тысяч военнослужащих мотострелковой бригады ночь с 20 на 21 января выдалась бессонной.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

В России отмечают День инженерных войск

Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве "Школы пушкарского приказа".
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

Российские силовики получат 200 радиоэлектронных ружей «Пищаль»

Около 200 экземпляров радиоэлектронных ружей «Пищаль» для борьбы с беспилотниками получат российские силовики в первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Штурмовики Су-25СМ3 уничтожили на Кубани аэродром условного противника

В Краснодарском крае в летно-тактических учениях поучаствовали более 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника на Кубани во время летно-тактических учений, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении пьяного украинского военного

Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил о захвате украинского силовика, который в состоянии алкогольного опьянения пытался проникнуть на территории подконтрольные силам республики.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие

Группировка АНО взяла на себя ответственность за теракт в Боготе

Леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) взяла на себя ответственность за теракт в Национальной полицейской академии Колумбии в Боготе.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

«Солдаты будущего»: экзоскелеты подтвердили свою эффективность в Сирии

"Экзоскелет разрабатывался для инженерных войск и может применяться для переноски таких грузов, как пульт управления, рюкзак сапера-штурмовика, заряды разминирования", - рассказал старший научный сотрудник НИИ инженерных войск Артем Чистобаев.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Почему науку Казахстана сотрясают скандалы

2018 год ознаменовался гигантским скандалом в казахстанской науке — достаточно большая часть научного сообщества протестовала против результатов распределения финансирования Комитетом науки министерства образования и науки.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

Западный военный округ получит новые самолеты и вертолеты

В 2019 году объединение ВВС и ПВО Западного военного округа получит новейшие образцы военной авиатехники.
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие

«Нам нужно бить первыми»: в Киеве рассказали, как Украине победить в войне с Россией

Главарь батальона «Организация украинских националистов» Николай Коханивский рассказал, как Украине победить в войне с Россией.
Обновлено вчера в 20:00
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