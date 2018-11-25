Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на рынке строительных материалов в городском округе Балашиха Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

В Балашихе ликвидировали открытое горение на строительном рынке

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