Происшествия

В Балашихе ликвидировали открытое горение на строительном рынке
РИА Новости
04:49

Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на рынке строительных материалов в городском округе Балашиха Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости04:49

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На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение

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В Балашихе ликвидировали открытое горение на строительном рынке

РИА Новости04:49

В Балашихе ликвидировали открытое горение на строительном рынке

Говорит Москва05:24
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