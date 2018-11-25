Происшествия
Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на рынке строительных материалов в городском округе Балашиха Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости04:49
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Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
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Происшествия
В Алабаме начались массовые протесты
В американской Алабаме начались массовые протесты.
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Происшествия
Массовое ДТП произошло под Кемерово, есть пострадавшие
Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей произошли на участке автодороги «Кемерово — Лесная Поляна».
Обновлено в 05:24
Происшествия
Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает обвинения в финансовых махинациях
Бывший председатель совета директоров компании Nissan Карлос Гон заявил, что он не занимался финансовыми махинациями, передает телеканал NHK.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей
Обновлено в 05:02
Происшествия
Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии
Обновлено в 05:18
Происшествия
В ДТП в Иркутской области пострадали шесть человек
Шесть человек, включая ребенка, получили травмы при столкновении междугороднего автобуса и легкового автомобиля в Иркутской области, один из пострадавших госпитализирован.
Обновлено в 05:20
Происшествия
На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4
Обновлено в 04:51
Происшествия
При крушении судна на озере Виктория в Уганде погибли более 20 человек
Жертвами крушения пассажирского судна на озере Виктория в Уганде стали 23 человека, сообщает издание Daily Monitor.
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Происшествия
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Напомним, что в середине ноября заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в колониях строгого режима наблюдается дефицит мест для бывших сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В МЧС назвали причину хлопка в одной из квартир в Перми
Обновлено в 04:47
Происшествия
Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области
В Иркутской области, около станции Тайшет, погиб сотрудник железной дороги, на которого обрушилась сорванная порывами ветра крыша здания.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки
Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату в своего оппонента рядом с рестораном, боеприпас не взорвался, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 03:40
Происшествия
На турнике в Петербурге нашли повешенного восьмиклассника
Тело подростка висело в петле, а веревка была привязана к турнику.
Обновлено в 05:22