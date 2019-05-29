Футбол
В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках МхитарянаМК-Спорт 11:25
По информации британских СМИ, уже зафиксировано несколько случаев, когда стражи правопорядка останавливают болельщиков "Арсенала", которые гуляют по городу в майках с армянской фамилией. Напомним, ранее полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян отказался лететь в Баку, опасаясь за свою жизнь.
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В Баку полицейские останавливают болельщиков «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна
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