Футбол

В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках МхитарянаМК-Спорт 11:25

По информации британских СМИ, уже зафиксировано несколько случаев, когда стражи правопорядка останавливают болельщиков "Арсенала", которые гуляют по городу в майках с армянской фамилией. Напомним, ранее полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян отказался лететь в Баку, опасаясь за свою жизнь.
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В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна

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